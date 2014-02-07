Олимпийская распродажа на зимние товары!
Поздравляем всех жителей города с грядущим открытием зимней Олимпиады в Сочи 2014.
В связи с этим великим событием, магазин «СпортикPRO» объявляет о специальном предложении, чтобы каждый мог оценить отменное качество товаров, которым доверяют спортсмены.
У нас вы сможете приобрести профессиональное оборудования для зимних видов спорта и активного отдыха таких мировых брендов как Fischer, Atomic, Salomon, Madshus, Bauer, Graf,Easton анатомическую и функциональную экипировку шведского бренда Swix, Craf, Bjorn Daehlie и множество других качественных товаров фирм, благодаря которым вы сможете ощутить себя настоящим профессионалом.
В распродаже участвуют:
• Беголыжный инвентарь скидки до 40%;
• Сноубордическое снаряжение - до 30%;
• Обувь и одежда Salomon - 30%;
• Термобелье Craft, куртки и пуховики, толстовки - 20%;
• Хоккейная экипировка - до 20%.
Подробнее познакомиться с товарами и скидками вы можете на сайте.
В магазинах «СпортикPRO» вас ждут грамотные консультанты, которые быстро подберут товары по вашим требованиям, большой выбор качественного снаряжения и удобной экипировки. Успевайте, пока нужные товары есть в наличии!
Мы ждём вас в наших магазинах. Адреса Центров профессиональной экипировки СпортикPRO (г. Нижний Тагил):
- Пархоменко 22, тел. +7 (3435) 96-19-57
- Ленинградский пр., 31А, тел. +7 (3435) 96-16-57
Интернет-магазин sportikpro.ru: +7 (343) 546-05-37 (круглосуточно).
Время работы: ежедневно с 10-00 до 21-00.