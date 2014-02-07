Олимпийская распродажа на зимние товары!

В связи с этим великим событием, магазин «СпортикPRO» объявляет о специальном предложении, чтобы каждый мог оценить отменное качество товаров, которым доверяют спортсмены.

У нас вы сможете приобрести профессиональное оборудования для зимних видов спорта и активного отдыха таких мировых брендов как Fischer, Atomic, Salomon, Madshus, Bauer, Graf,Easton анатомическую и функциональную экипировку шведского бренда Swix, Craf, Bjorn Daehlie и множество других качественных товаров фирм, благодаря которым вы сможете ощутить себя настоящим профессионалом.

В распродаже участвуют:

• Беголыжный инвентарь скидки до 40%;

• Сноубордическое снаряжение - до 30%;

• Обувь и одежда Salomon - 30%;

• Термобелье Craft, куртки и пуховики, толстовки - 20%;

• Хоккейная экипировка - до 20%.

Подробнее познакомиться с товарами и скидками вы можете на сайте.

В магазинах «СпортикPRO» вас ждут грамотные консультанты, которые быстро подберут товары по вашим требованиям, большой выбор качественного снаряжения и удобной экипировки. Успевайте, пока нужные товары есть в наличии!

Мы ждём вас в наших магазинах. Адреса Центров профессиональной экипировки СпортикPRO (г. Нижний Тагил):