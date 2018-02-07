67-летний пенсионер из Ревды получил звание «Полярный медведь» (ФОТО)

Владимир Щекалев начал заниматься зимним плаванием в местном клубе «моржей» с 2012 года. Первой зимой не пропустил ни одной тренировки и с марта смог проплыть три метра в одну и другую сторону. После того, как лед на Ревдинском пруду растаял, начал закаливаться в ледяной воде самостоятельно. Плавание в ледяной воде помогло ему вылечить руку, которая раньше не поднималась. Вместе с Владимиром зимним плаванием 5-й год увлекается его сын Александр.

«Полярный медведь» признается, что никогда не пытался установить рекорд, но чем дольше он занимается плаванием, тем интереснее проверить, насколько больше он сможет проплыть. Вначале он проплывал 6 метров, потом 14, 50, 100 метров, затем начал участвовать в соревнованиях. В 2016 году на Чемпионате мира в Тюмени Владимир Борисович занял девятое место в возрастной категории 65–69 лет, проплыв 50 метров брассом за 1 минуту 26 секунд. На Кубке Ревды в прошлом году первым выполнил норматив «Белый медведь», a в декабре 2017 года получил серебро на первенстве России по эстафетному плаванию.

Для получения звания «Полярный медведь» пенсионеру нужно было проплыть 300 метров при температуре воздуха -27. Как пишет «Облгазета», рекордный заплыв был выполнен за 13 минут.