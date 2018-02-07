Нижний Тагил примет финальный этап V всероссийской зимней Универсиады

С 22 февраля по 6 марта Средний Урал примет финальный этап V всероссийской зимней Универсиады. Ожидается, что в заключительном этапе состязаний будут участвовать более 1 000 представителей спортивных команд из крупнейших российских ВУЗов. Атлеты будут показывать себя в нескольких зимних видах спорта: шорт-треке, лыжных гонках, спортивном ориентировании и биатлоне.

6 февраля в правительстве региона было подписано распоряжение о подготовке спортивных площадок, где состоится мероприятие. Согласно документу, турнир будет проводиться в столице Урала, Новоуральске и Нижнем Тагиле.

Для подготовки к всероссийскому событию был создан оргкомитет, которому поручено обеспечить высокий уровень Универсиады. Ему предстоит провести благоустройство площадок, а также продумать меры для обеспечения безопасности участников.

По итогам состязаний определятся финалисты этапа, которые будут приглашены на XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду, проведение которой запланировано в 2019 году в Красноярске, сообщает пресс-группа администрации Нижнего Тагила.