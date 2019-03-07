Двоеборцы из 12 стран приехали в Нижний Тагил и уже готовятся к соревнованиям
Сегодня, 12:34СпортФото: instagram Kubo Takahiro
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Двоеборцы из 12 стран мира прибыли в Нижний Тагил. Уже в пятницу, 8 марта, им предстоит посоревноваться в прыжках на лыжах с трамплина и гонке Гундерсена на трассах горы Долгая.
Первые спортсмены – представители Китая и Казахстана – приехали в Нижний Тагил ещё 2 марта. Остальные команды – из Японии, Чехия, Италии, Австрии, Германии, Финляндии, США, Латвии, и, конечно, России – добрались до уральского города 6 марта.
За день до стартов атлеты опробовали трамплин К-90, на котором они будут совершать зачётные прыжки.
В соцсетях спортсмены и представители команд выкладывают фотографии из Нижнем Тагиле.
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Старт соревнований 8 марта - в 9 часов утра. Мужчины и женщины совершат пробные и зачётные прыжки, а затем в 16 часов пройдут лыжные гонки.
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