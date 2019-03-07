Двоеборцы из 12 стран приехали в Нижний Тагил и уже готовятся к соревнованиям

Первые спортсмены – представители Китая и Казахстана – приехали в Нижний Тагил ещё 2 марта. Остальные команды – из Японии, Чехия, Италии, Австрии, Германии, Финляндии, США, Латвии, и, конечно, России – добрались до уральского города 6 марта.

За день до стартов атлеты опробовали трамплин К-90, на котором они будут совершать зачётные прыжки.

В соцсетях спортсмены и представители команд выкладывают фотографии из Нижнем Тагиле.