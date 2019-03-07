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Двоеборцы из 12 стран приехали в Нижний Тагил и уже готовятся к соревнованиям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двоеборцы из 12 стран приехали в Нижний Тагил и уже готовятся к соревнованиям

Сегодня, 12:34СпортФото: instagram Kubo Takahiro
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