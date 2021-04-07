Новый туркластер на базе бывшего училища «Самородок» появится в Нижнем Тагиле

На участие в программе поступили заявки из 81 региона в количестве более 3,3 тысяч. В результате Агентством стратегических инициатив выбраны десять субъектов РФ. В них до конца года будут запущены по три креативных кластера в минимальном количестве. В Свердловской области будут рассматривать несколько территорий. Появление кластеров в регионе возможно в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Сысерти, Черноисточинске, Арамиле и других территориях региона, сообщает Департамент информационной политики.