Новый туркластер на базе бывшего училища «Самородок» появится в Нижнем Тагиле

Новый туркластер на базе бывшего училища «Самородок» появится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:23СпортФото: pixabay.com
В число городов Свердловской области, в которых Агентство стратегических инициатив поможет создавать креативные кластеры, вошел Нижний Тагил.

На участие в программе поступили заявки из 81 региона в количестве более 3,3 тысяч. В результате Агентством стратегических инициатив выбраны десять субъектов РФ. В них до конца года будут запущены по три креативных кластера в минимальном количестве. В Свердловской области будут рассматривать несколько территорий. Появление кластеров в регионе возможно в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Сысерти, Черноисточинске, Арамиле и других территориях региона, сообщает Департамент информационной политики.

В Нижнем Тагиле рассмотрят переформирование бывшего училища «Самородок». Первые мероприятия в здании планируется провести в 2021 году в рамках шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Креативные кластеры будут создаваться в рамках Rurban Creative Lab. Это всероссийская программа по преобразованию территорий бывших промзон и заброшенных зданий.

Этот год объявлен ООН Годом креативной экономики. На федеральном уровне раскрытие креативного потенциала экономики определяется как один из векторов роста. В Свердловской области мы хотим систематизировать весь наработанный опыт, создать нормативно-правовую базу, создать инфраструктуру в виде креативных кластеров, наполнить их резидентами и событиями,отмечает министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Опыт в реализации проекта имеет Сысерть. Там в 2020 году преобразована площадка вокруг уральского железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских. В том числе были созданы площадка для ярмарок, фудкорт, летний коворкинг, амфитеатр. Далее планируется реконструировать само здание завода. Предполагается создать из него многофункциональное культурное и образовательное пространство.

Проект оживления заброшенных промзон одобрил Президент России Владимир Путин.

В настоящее время в Черноисточинске реализуется проект «Арт-резиденция». Он предполагает переформатирование пространства бывшего Демидовского завода, который входит в маршрут туристического кластера «Гора Белая». В настоящее время здесь проводятся фестивали, мастер-классы и другие мероприятия для туристов.

Наибольшее количество успешных проектов региона в области креативной индустрии сосредоточено в Екатеринбурге. Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив является организатором Rurban Creative Lab.

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