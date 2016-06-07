Ко дню города в Нижнем Тагиле будет сдано в эксплуатацию новое футбольное поле, построенное на средства Олега Шатова (ФОТО)

Работы над футбольным полем школы №34, расположенной по адресу ул. Горняка,25, начались весной. Представители компании-подрядчика рассказали журналистам TagilCity.ru о том, какая работа уже была проделана.

В данный момент сделано основание под будущее футбольное поле. Произведена отсыпка камня. Выровнен уровень поля. Его пришлось поднять на 1,5 метра. Выполнен дренаж, потому что дренаж требуется по стандартам Российского футбольного союза сообщил журналисту TagilCity.ru исполнительный директор ООО «СК «Березит» - Владимир Путилин.

Поскольку сдать объект предстоит уже в августе, строителям нужно сделать ещё много работы, прежде чем на искусственном газоне смогут заниматься спортом юные любители футбола.

В ближайшее время будет произведена укладка финишного слоя, асфальтирование основания баскетбольно-волейбольной площадки. Уже в конце июня начнём укладывать спортивное покрытие: искусственную траву на футбольное поле и резиновое покрытие на спортивные площадки поделился планами с журналистом TagilCity.ru Владимир Путилин.

Первоначальная смета работ над футбольным полем оценивалась в 13 миллионов рублей, но поскольку отец футболиста вызвался поставлять для строителей некоторые материалы на собственной технике, стоимость работ удалось сократить примерно до 11 миллионов рублей, сообщают представители компании ООО «СК «Березит».