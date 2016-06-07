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Ко дню города в Нижнем Тагиле будет сдано в эксплуатацию новое футбольное поле, построенное на средства Олега Шатова (ФОТО)
Сюжеты:
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Ко дню города в Нижнем Тагиле будет сдано в эксплуатацию новое футбольное поле, построенное на средства Олега Шатова (ФОТО)

7 июня 2016, 12:50СпортПавел Щербина
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