Гребцы из Нижнего Тагила взяли призовые места на всероссийских состязаниях

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В Новгородской области в Окуловке накануне состоялись два крупных соревнования среди гребцов-слаломистов. Состязания прошли в рамках финала летней спартакиады молодежи России, а также в рамках первенства России среди спортсменов до 24 лет.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
Тагильчанин Виталий Максимов стал победителем первенства России среди юниоров до 24-х лет в гонке каноэ-одиночек. Дмитрий Храмцов расположился на шестом месте.
Кроме того, Дмитрий Храмцов, Виталий Максимов и Юрий Снегирев стали бронзовыми призерами IV Летней спартакиады молодежи России в командной гонке каноэ-одиночек.
Тагильчане Владимир Камешков, Дмитрий Лабасов и Никита Губенко также стали бронзовыми призерами IV Летней спартакиады молодежи России в командной гонке на мужской байдарке.
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