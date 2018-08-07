Гребцы из Нижнего Тагила взяли призовые места на всероссийских состязаниях

Тагильчанин Виталий Максимов стал победителем первенства России среди юниоров до 24-х лет в гонке каноэ-одиночек. Дмитрий Храмцов расположился на шестом месте.

Кроме того, Дмитрий Храмцов, Виталий Максимов и Юрий Снегирев стали бронзовыми призерами IV Летней спартакиады молодежи России в командной гонке каноэ-одиночек.