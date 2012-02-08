Погиб один из участников экспедиции, восходящей на К2

6 февраля 2012 года в базовом лагере российской команды альпинистов скончался 44-летний Виталий Горелик из Новосибирска. За четыре дня до смерти у спортсмена диагностировали отморожение пальцев правой и левой кисти. Доктор экспедиции Сергей Бычковский оказывал мужчине медицинскую помощь. Для эвакуации альпиниста был вызван вертолет, который не смог прибыть из-за плохой погоды. На сайте экспедиции сообщается, что в горах метель, облачность, сильный ветер. Больному как могли пытались помочь, однако все усилия оказались тщетны. У Виталия началась гангрена, в понедельник он умер.