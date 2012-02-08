Погиб один из участников экспедиции, восходящей на К2
Штурм Чогори прекращен после смерти одного из участников восхождения. Напомним, в составе экспедиции есть и тагильчанин, Вадим Попович.
6 февраля 2012 года в базовом лагере российской команды альпинистов скончался 44-летний Виталий Горелик из Новосибирска. За четыре дня до смерти у спортсмена диагностировали отморожение пальцев правой и левой кисти. Доктор экспедиции Сергей Бычковский оказывал мужчине медицинскую помощь. Для эвакуации альпиниста был вызван вертолет, который не смог прибыть из-за плохой погоды. На сайте экспедиции сообщается, что в горах метель, облачность, сильный ветер. Больному как могли пытались помочь, однако все усилия оказались тщетны. У Виталия началась гангрена, в понедельник он умер.
Восхождение на вершину К2 (высота - 8 611 метров) продолжаться не будет. K2 расположена в горной системе Каракорум, на границе Пакистана и Китая. Сборная российских спортсменов намеревалась установить мировой рекорд, покорив эту вершину зимой, чего в мировой практике альпинизма еще никто не делал.
Кроме тагильчанина, в составе команды уральские спортсмены: трое екатеринбуржцев Алексей Болотов, Евгений Виноградский, Сергей Бычковский.