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Погиб один из участников экспедиции, восходящей на К2
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погиб один из участников экспедиции, восходящей на К2

8 февраля 2012, 14:17СпортВалерия Лошкарева
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