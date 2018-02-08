Юная нижнетагильская теннисистка завоевала серебряную медаль на Первенстве ХМАО-Югры
8 февраля, 22:45Спорт
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Итоги Открытого первенства ХМАО по теннису среди юношей и девушек до 13 лет и до 17 лет подведены в столице Югры. Серебряная медаль в смешанном парном разряде досталась теннисистке из Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Юная теннисистка Вероника Варлакова недавно получила 3-й юношеский разряд. Выступив на Открытом первенстве ХМАО-Югры, она выполнила нормативы 1-го разряда. Из 100 спортсменов со всей России Вероника смогла завоевать «серебро» в смешанном парном разряде.
Как сообщает пресс-служба ГДДЮТ, воспитанницей которого является юная медалистка, занять второе место на пьедестале Веронике помогли захватывающая игра, спортивный интерес и ловкость.
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