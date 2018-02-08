Юная нижнетагильская теннисистка завоевала серебряную медаль на Первенстве ХМАО-Югры

Юная теннисистка Вероника Варлакова недавно получила 3-й юношеский разряд. Выступив на Открытом первенстве ХМАО-Югры, она выполнила нормативы 1-го разряда. Из 100 спортсменов со всей России Вероника смогла завоевать «серебро» в смешанном парном разряде.