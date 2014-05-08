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Это не серьезно: тагильских гиревиков «заперли» в собственном городе. Ни средств, ни регалий (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Это не серьезно: тагильских гиревиков «заперли» в собственном городе. Ни средств, ни регалий (ФОТО)

8 мая 2014, 09:40Спорт
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