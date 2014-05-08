Это не серьезно: тагильских гиревиков «заперли» в собственном городе. Ни средств, ни регалий (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратился тренер тагильских гиревиков Родион Михайлович Нургалиев. Он рассказал о том, что в нашем городе занимаются перспективные спортсмены, но есть одно «но». Обо всем по порядку.

Тренером Родион Нургалиев работает седьмой год. А вообще занимается спортом с 9-ти лет. В свое время у него был свой замечательный тренер по гиревому спорту и по тяжелой атлетике. Родион Михайлович рассказывает, что раньше спортсменам было проще – на Руднике была капитальная шахта, которая мало-помалу помогала спонсировать выезды спортсменов на различные соревнования. Тренер Родиона занимался с хорошей командой и даже выступал сам. Но вскоре после закрытия шахты, он закончил собственную карьеру, сфокусировавшись на воспитании ребят.

Юных спортсменов частенько просили выступать за различные городские организации, потому что у них самих предприятий спортсменов этого вида спорта не было, - так, грамоты доставались предприятиям, а не гиревикам. Тренеры скрепя сердце отправляли ребят на соревнования, чтобы те «не застаивались».

«О нас знают, но не воспринимают всерьез»

Пришло время, и Родион Михайлович сменил тренера, но от независящих от людей обстоятельств подход остался прежним. Выступали даже за «Единую Россию» - на спартакиадах, на иных мероприятиях, но опять грамоты уходили учредителям.

Тренер задается вопросом, а есть ли смысл тренировать ребят, если они нигде не бывают и не фиксируются.

На День города гиревиков зовут, а как же соревнования?

Сейчас в секции занимается порядка десяти ребят, сейчас некоторые парни ушли в армию. Есть и две девушки. Очень хороши тагильские силовые жонглеры, а выступление таких спортсменов считается «изюминкой» мероприятия – не даром их приглашают в «Красногвардеец», на концерты от администрации города. Однако всё возвращается к тому, что ребята выступили «не в свою спортивную копилку».

А тагильские гиревики-то сильны! Например, на Чемпионате России в Соликамске тагильчане взяли третье место. Это при том, что во многих городах России есть свои Федерации гиревого спорта, а соревнования там проводятся на регулярной основе.

Когда ездишь на соревнования, не только принимаешь в них участие, но и знакомишься со своими соперниками, обмениваешься контактами. Я знаю, что в спорткомитет в Нижнем Тагиле приходят положения о намечающихся соревнованиях, но до нас они не доходят, поскольку как таковых нас нет. Мы просто кружок рассказывает Родион Нургалиев.

Гиревики в годовой смете не заложены...

Даже если тренер со спортсменами получает заветную информацию о соревновании, не факт, что поездка получится. Нет денег. Единственная помощь поступает от директора Дворца национальных культур - Кибардиной Марины Александровны, которая по мере возможности выделяет средства на поездки. Однако помимо гиревого спорта, там есть множество других кружков, на которые также необходимо выделять деньги. Для многих родителей весьма хлопотно предоставлять средства из семейного бюджета деньги на занятия: у кого-то мать-одиночка, едва находящая средства на оплату учебы своего ребенка, у кого-то просто нет возможности. Помогали и депутаты – Александр Маслов, Вячеслав Горячкин организовали транспорт для ребят. Но все это от случая к случаю...

Спортсмены, полные энтузиазма и желания побеждать, просто-напросто заперты в собственном городе. Они «не заложены» в годовой смете спортивного комитета, и получается, что единственный способ получить деньги – забрать у других. Но это, очевидно, не выход. Необходимо искать спонсоров, заинтересованных в развитии перспективного направления спорта.

Самое обидное, что ребята занимают призовые места, представляя Нижний Тагил, на областных и даже всероссийских соревнованиях, но даже с первыми местами нас всерьез никто не воспринимает. Здесь развиты все виды спорта, кроме нашего. Я не говорю, чтобы нас одаривали цветами. Просто прошу внимания, это же дети! Вроде такой престиж дают. Ребята находятся в постоянном ожидании соревнований, и не факт, что в ближайшее время они будут говорит Родион Михайлович.

Родион Михайлович долго стремился к тому, чтобы область провела в Нижнем Тагиле областные соревнования по гиревому спорту. Это шанс удалось реализовать 15-16 февраля во Дворце национальных культур Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле собрались 11 команд из разных городов Свердловской области: Нижнего Тагила, Серова, Кировграда, Туринска, Нижней Туры, Ирбита, р.п. Верхнее Дуброво, Североуральска, Новоуральска и Режа. Всего в соревнованиях приняли участие 47 спортсменов-гиревиков. Главным судьей соревнований был Родион Нургалиев.

Шанс тагильских гиревиков: если не город, значит спонсор

Сейчас наши спортсмены и тренер не теряют надежды. Не так давно «в темном коридоре забрезжил свет». Публикация на TagilCity.ru об успехе тюменского спортсмена, к тому же успешного бизнесмена в Нижнем Тагиле, привлекла внимание одного из подопечных тагильского тренера. Так, Антон Сауков, завоевавший «бронзу» в личном и «золото» в командном первенстве в Париже, вышел на контакт с Родионом Нургалеевым.

Тагильчане рассказали тюменцу о ситуации в Нижнем Тагиле. В свою очередь, Антон был искренне удивлен состоянием гиревого спорта в нашем городе. Сам он, напомним, из Тюмени привез собственную гирю, нашел спортзал и начал тренировки в Тагиле.

Я не знаю, почему в Нижнем Тагиле такая ситуация. В Тюмени, например, есть соревнования по гиревому спорту среди школьников, среди студентов, среди трудовых коллективов, в армии. Ребята выезжают на соревнования, но для них это большая проблема: для них это стресс. Они, может быть, физически готовы, но психологически перегорают и, порой, не справляются. Для этого надо выступать постоянно, хотя бы раз в квартал.

Антон пообещал, что 17 мая наши ребята поедут на соревнования в город Тюмень, при том, что возьмут 2-3-х лучших. Далее все зависит от их показателей и функционала. Финансирование он берет на себя.

Оставаясь оптимистами, спортсмены верят, что это лишь первый шаг в развитии гиревого спорта в Нижнем Тагиле, дальше – будет лучше. Российские гиревики – самые сильные, они берут первые места на мировых соревнованиях. В заключении предлагаем посмотреть пользователям на «Русского богатыря» Ивана Денисова. Однажды с огромным отрывом он опередил соперника, поставив рекорд России. Добавим, что представитель челябинского гиревого спорта, Иван Денисов является семикратным чемпионом мира и тринадцатикратным чемпионом России по гиревому спорту.

А это гиревое жонглирование