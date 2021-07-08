Карякин и Власюк выиграли ралли «Шёлковый путь» из Свердловской области

Карякин и Власюк выиграли ралли «Шёлковый путь» из Свердловской области
Карякин и Власюк выиграли ралли «Шёлковый путь» из Свердловской области
Сегодня, 08:35СпортФото: 1Mediainvest.ru
Свердловские спортсмены Сергей Карякин и Антон Власюк победили в ралли «Шёлковый путь», который проходил с 1 по 6 июля 2021 года.

Ралли «Шёлковый путь» — российское соревнование, которое проходит в рамках двух международных федераций – автомобильной (FIA) и мотоциклетной (FIM). В соревновании участвовали 53 экипажа в автомобильных группах и 25 мотоциклистов и квадроциклистов из России, Франции, США, Германии, Беларуси, Польши, Италии, Монголии и других стран, сообщает департамент информационной политики.

На протяжении нескольких дней участниками ралли было преодолено 3108 км (спортивная дистанция + лиазоны), разделённые на пять этапов. Карякин и Власюк на трёх из них показали первое место в своём классе.

Фото:MCH Photo

По словам Карякина, перед соревнованиями мотовездеход ими тестировался в боевом режиме и прекрасно показал себя.

Также он добавил, что совместно с Власюком они трижды выигрывали ралли «Шёлковый путь», к тому же каждый раз — в новом классе: 2018 — Open, 2019 — T3, и теперь 2021 — Т4.

Напомним, недавно мы писали, что Карякин и Власюк выиграли первый этап соревнования, который проходил в Омске.

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