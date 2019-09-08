Тагильский боксёр досрочно одержал победу над венесуэльским соперником

Венесуэлец Брейлар Теран не сдавался до шестого раунда, но в седьмом получил перелом руки в контратаке. От продолжения поединка ему пришлось отказаться.

Соперник в принципе ничем меня не удивил. Бой был для меня лёгкой прогулкой. Соперник был местами неудобный, но мы нашли к нему ключ. Он отказался от боя в шестом раунде, но если бы он этого не сделал, то седьмом раунде я бы его нокаутировал,рассказал Никита Кузнецов.

Изначально планировалось, что Кузнецов будет биться с Евгением Чупраковым, но из-за болезни последнего тагильский боксёр остался без спарринг-партнёра. Пришлось срочно искать замену.