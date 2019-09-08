Тагильский боксёр досрочно одержал победу над венесуэльским соперником
Боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов досрочно победил противника из Венесуэлы на 32-м турнире по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Соревнования прошли 7 сентября в Екатеринбурге, пишет Е1.
Венесуэлец Брейлар Теран не сдавался до шестого раунда, но в седьмом получил перелом руки в контратаке. От продолжения поединка ему пришлось отказаться.
Соперник в принципе ничем меня не удивил. Бой был для меня лёгкой прогулкой. Соперник был местами неудобный, но мы нашли к нему ключ. Он отказался от боя в шестом раунде, но если бы он этого не сделал, то седьмом раунде я бы его нокаутировал,рассказал Никита Кузнецов.
Изначально планировалось, что Кузнецов будет биться с Евгением Чупраковым, но из-за болезни последнего тагильский боксёр остался без спарринг-партнёра. Пришлось срочно искать замену.
У Брейлора восемнадцать поражений, это вообще не уровень, просто было проблематично найти соперника за неделю до боя. Мы отправляли заявки в пять стран, разным боксерам и спасибо венесуэльцу, что он согласился, иначе я бы просто не вышел на ринг,поделился спортсмен.