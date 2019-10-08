ХК «Торпедо» подписал договор с хоккеистом из Нижнего Тагила

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В состав ХК «Торпедо» Усть-Каменогорья вошёл 23-летний нападающий из Нижнего Тагила Никита Титов, сообщает издание Sports.kz.
Сюжеты: Нижний Тагил
Титов начинал сезон в павлодарском «Иртыше». Односторонний контракт с «Торпедо» подписан на один сезон.
В 2017-18 годах Титов играл в «Горняке» (Рудный) и закончил сезон с результатом 43 балла за 58 игр. В сезоне 2018-2019 в составе «Иртыша» в 56 матчах хоккеист набрал 31 очко.
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