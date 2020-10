Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев может возглавить другую команду.

Как сообщает «Советский спорт», Маньяков рассказал, что у специалиста уже есть один неплохой вариант. При этом агент отметил, что клуб, заинтересованный в услугах Евсеева, не московский. Напомним, Евсеев, тренировавший «Уфу» с марта 2019 года, покинул команду 7 октября. В текущем сезоне клуб из Башкортостана занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице российской премьер лиги.

