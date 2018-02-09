Открытие Олимпиады в Пхенчхане начнется в 16:00 по уральскому времени 9 февраля

9 февраля в городе Пхенчхан Южной Кореи откроются зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония открытия пройдет на Оимпийском стадионе города. Ее прямую трансляцию россияне смогут наблюдать с 16:00 по времени Екатеринбурга. Ожидается, что церемония продлится до 18:00.

Напомним, российская сборная будет выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом и под названием «Олимпийские атлеты России» (ОАР).

Порядок появления команд на параде атлетов был составлен в соответствии с корейским алфавитом: команда ОАР будет 55-й, перед ней появится Австрия, а после России – Узбекистан, пишет «Советский спорт».