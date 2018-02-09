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Тагильская лыжница Евгения Шаповалова не выступит на Олимпиаде в Южной Корее
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская лыжница Евгения Шаповалова не выступит на Олимпиаде в Южной Корее

9 февраля, 22:35Спорт
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