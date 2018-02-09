Тагильская лыжница Евгения Шаповалова не выступит на Олимпиаде в Южной Корее

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобы 45 российских спортсменов и 2 тренеров на решение МОК о не допуске к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Тагильчанка Евгения Шаповалова и екатеринбуржец Антон Шипулин не примут участия в главных спортивных соревнованиях года.

Как сообщает «Тагильский рабочий», представители CAS не посчитали отстранение российских атлетов проявлением несправедливости или дискриминации. Также судьи, рассматривающие апелляционные жалобы со стороны России, не нашли в действиях Международного олимпийского комитета нарушений или превышения полномочий.

В конце января стало известно о том, что российские спортсмены, не допущенные к Олимпиаде-2018, примут участие в альтернативных играх, которые пройдут в Сочи. Ранее власти Свердловской области заявили, что все участники игр в Пхёнчхане получат премии в случае победы.

Открытие Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее состоялось 9 февраля в 16:00 по московскому времени.