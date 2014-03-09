В Тагиле появятся площадки, где детей будут обучать шахматам по авторским методикам

К развитию интеллектуальных видов спорта необходим системный подход. В Свердловской области есть для этого все необходимое. Средний Урал может стать образцом для подражания для других регионов Уральского федерального округа считает Холманских.

В свою очередь, губернатор заявил, что детей нужно обучать игре в шахматы и шашки не со школы, а с детского сада. По его мнению, в дальнейшем такие дети лучше учатся и достигают больших спортивных успехов. К примеру, один из самых одаренных учеников Уральской шахматной академии Тимур Фахрутдинов и в обычной школе учится на пятерки.