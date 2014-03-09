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В Тагиле появятся площадки, где детей будут обучать шахматам по авторским методикам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Тагиле появятся площадки, где детей будут обучать шахматам по авторским методикам

9 марта 2014, 09:10СпортЕвгения
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