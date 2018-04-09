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Первенство города по мини-футболу среди юношей впервые прошло в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первенство города по мини-футболу среди юношей впервые прошло в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 апреля, 14:05Спорт
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