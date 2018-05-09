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Кубок Чемпионата мира по футболу прибыл в Екатеринбург (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кубок Чемпионата мира по футболу прибыл в Екатеринбург (ФОТО)

9 мая, 14:25Спорт
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