Кубок Чемпионата мира по футболу прибыл в Екатеринбург (ФОТО)
9 мая, 14:25Спорт
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8 мая в Екатеринбург был прибыл кубок Чемпионата мира по футболу. Трофей пробудет в столице Урала 5 дней. 11 и 12 мая любой житель Екатеринбурга сможет увидеть кубок своими глазами.
Сюжеты: Екатеринбург
Кубок Чемпионата мира был представлен во Дворце молодежи. Большая часть зрителей на церемонии – воспитанники ДЮСШ и училища олимпийского резерва.
11 и 12 мая кубок будет выставлен на Плотинке, что позволит гражданам поближе взглянуть на трофей. Согласно правилам, прикасаться к трофею могут только победители чемпионата и главы государств, поэтому кубок будет строго охраняться. Далее награда продолжит свой тур по городам России, а после будет возвращена в Цюрих, сообщает Е1.
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Фото: Е1
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