Сборная России по футболу задала тон всему Евро-2012, разгромив чехов

Отличился на матче Алан Дзагоев, забив два мяча,один из которых стал абсолютной неожиданностью для чешского вратаря, он неуспел даже поднять руки. Еще по мячу отправилив ворота соперников Роман Широков и Роман Павлюченко.

Стоит отметить, что сборная Чехии - опытная исильная команда, никто до конца не был уверен в исходе матча. По всей странелюди в городах выбирали животных-предсказателей, ответы которых, как правило,были на стороне России. Так, победу в матче предсказал сурикат изекатеринбургского зоопарка, а северный олень из Сыктывкара рассчитывает, чтосборная России пройдет в полуфинал Евро-2012.

Впереди матч с поляками, который также пройдет во Вроцлаве,он состоится 12 июня. Будем надеяться, что ночью с 12-го на 13-е улицы по всейстране тоже заполнятся победоносными криками, чествующими наших футболистов!