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Сборная России по футболу задала тон всему Евро-2012, разгромив чехов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сборная России по футболу задала тон всему Евро-2012, разгромив чехов

9 июня 2012, 12:43Спорт
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