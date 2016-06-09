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Жара и неудобный спортивный инвентарь не смогли помешать победе тагильчанина на соревнованиях в Калининграде (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жара и неудобный спортивный инвентарь не смогли помешать победе тагильчанина на соревнованиях в Калининграде (ФОТО, ВИДЕО)

9 июня 2016, 19:55СпортДенис Таратонов
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