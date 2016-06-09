Жара и неудобный спортивный инвентарь не смогли помешать победе тагильчанина на соревнованиях в Калининграде (ФОТО, ВИДЕО)

На соревнование приехали спортсмены из России, Канады и Европы. Для тех из них, кто приехал из стран с прохладным климатом, дополнительной преградой к победе стала высокая влажность и температура воздуха. Термометр показывал +25°С.

Дышать нечем, как рыба задыхаешься. Я на помост выхожу, а там все залито. С людей пот просто лил рассказал Сергей журналисту TagilCity.ru.

В этих условиях спортсмены соревновались в двух дисциплинах: длинном цикле и двоеборье. В первом случае две гири из положения виса поднимаются к груди, а затем над головой. После небольшой фиксации они опускаются в обратном порядке. Сам процесс прекрасно видно на видео.

Не только жара мешала будущему победителю турнира. Непривычными оказались и гири, которые использовались на соревнованиях:

Пришлось потерпеть, тем более что гири были с большой дужкой. Они на руку заходят совсем по-другому, нежели я привык. Я уже на длинном цикле мозоли сорвал, пришлось терпеть боль. Плюс гири были со смещенным центром тяжести, отчего они в разные стороны расходились.

В этих условиях Сергей не смог повторить свой рекорд, поставленный в Мурманске, но всё равно занял первое место. Гири он поднял 96 раз. Тагильчанин отмечает, что большую роль в его победе сыграли подбадривания со стороны зрителей:

На восьмой минуте я выключился, не знаю, как до конца дошел. Просто очень сильная поддержка зала была вспоминает он.

В следующей дисциплине — двоеборье — тагильчанин 125 раз поднял гири от груди над головой, а затем суммарно совершил 231 рывок гирей правой и левой рукой, что стало абсолютным рекордом в тот день.

Итогом всех этих усилий стал титул Чемпиона турнира.

Гиревой спорт в Нижнем Тагиле пока имеет немного адептов. Сергей надеется, что со временем это изменится:

Хотелось бы, чтобы в Нижнем Тагиле уделяли больше внимания исконно русскому виду спорта.