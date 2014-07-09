Тагильские спортсмены отобрались на Первенство мира в Италию. Но поедут ли? (ФОТО)

Лохмачева Юлия, Баландин Всеволод, Потапов Алексей и Ростислав Сидоренко – те самые ребята. Для единственной девушки Юли эта поездка – давняя мечта. После получения медали на Первенстве Европы, где в составе российской сборной взяла первое место, Юля вдохновилась своими победами. Ну а для парней – это, бесспорно, лучший способ показать кто, на что способен. Ребята занимаются в школе «Уралец», в секции тхэквондо. Но оказывается, они имеют право выступать и в кикбоксинге. Кстати, Юлия и Всеволод – стипендиаты мэра города, обладатели черных поясов по тхэквондо.

Список расходов огромен – начиная от оплаты билетов и заканчивая спортивными костюмами. А время остается не так и много – 31 июля уже заканчивается срок сбора денег. Для родителей насобирать денег на командировочные расходы практически нереально – сумма за одного человека превышает 30 тысяч рублей.

Командировочные расходы 07.09 - 14.09.2014

1. Авиа Москва – Римини – Москва цена уточняется

2. Оформление визы 5 000 руб.

3. Мед.страховка 3 000 руб.

4. Проживание - 7 ноч. (1 мест.) на чел. 630 евро

5. Проживание - 7 ноч. (2-х мест.) на чел. 560 евро

6. Суточные расходы - за счет командирующих организаций

7. Стартовый взнос 40 евро

8. Трансфер 40 евро

9. Спортивный костюм 3500 руб

10. Учебно-тренировочные сборы 1500р в сутки (всего 15 дней).

Зная отзывчивость и бескорыстие тагильских предпринимателей, тренер ребят Владимир Ботников обращается к возможным спонсорам с призывом помочь молодым ребятам в организации поездки. Он не сомневается в успехе команды. Родители ребят тренера поддерживают:

Сейчас строится много спортивных сооружений, открыли стадион у 90 школы, ФОК строят, призывают заниматься детей спортом, но кроме этого нужна помощь при выездах на соревнования, тем более такого уровня. Иначе желания не будет никакого. Стадион, ФОК - хорошо, но стены не делают спортсменов, их делает тренер, родители и соревнования. Город гордится нашими спортсменами, когда они выигрывают, но очень часто поездки за счёт родителей! -- поделилась с TagilCity.ru мама Юлии Лохмачевой.

В группе «Кикбоксинг и тхэквондо Свердловская область», созданной Владимиром Ботниковым, любой желающий может узнать все необходимые реквизиты для помощи спортсменам.