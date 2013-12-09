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В Тагиле живут настоящие скалолазы: призовые места на всероссийских «Ямальских вертикалях»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Тагиле живут настоящие скалолазы: призовые места на всероссийских «Ямальских вертикалях»

9 декабря 2013, 11:15Спорт
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