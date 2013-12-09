В Тагиле живут настоящие скалолазы: призовые места на всероссийских «Ямальских вертикалях»

Это были традиционные «Ямальские вертикали», юношеские соревнования всероссийского уровня. Среди участников были ребята из команды Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Челябинской, Свердловской, Кемеровской областей, а также Алтайского края.

Помимо командного зачета спортсмены демонстрировали умения персонально. В испытаниях необходимо было проявить выносливость – покорение трасс на трудность, а также скорость. Известно, что в качестве почетного гостя, главного судьи Всероссийских соревнований по скалолазанию, был приглашен представитель от Федерации скалолазания России, спортивный судья международной категории из Екатеринбурга Олег Плохих, пишет Vesti.ru.

Наши ребята проявили себя на высоте. Пользователь Семен Вяткин, он же администратор группы ВКонтакте «Скалолазание Нижний Тагил» рассказал TagilCity.ru о результатах соревнований и передал слова поздравления призерам:

В лазании на трудность

2 место - Батухтин Дмитрий

3 место - Чернявская Олеся среди младших девочек

3 место - Султанов Вячеслав в группе подростки мальчики.

В лазании на скорость

3 место - Гопеевцева Женя.

Свердловская область заняла 3 командное место.

TagilCity.ru также поздравляет призеров и желает дальнейшего успешного покорения высот!