Дмитрии второй раз подряд приносят «Спутнику» победу. Сначала это был Уткин, потом - Галиахметов

Первый период хозяевам льда не удался, уже на 9-й минуте гости открыли счет: Арсений Бондарев, выдержав паузу, отправил шайбу в сетку с пятака. Пермяки могли увеличить преимущество, но вратарь Сергей Огурешников и защитники действовали надежно.

После перерыва «Спутник» преобразился, игра постепенно выровнялась, и на 28-й минуте в большинстве отличился лучший снайпер нашей команды Егор Рожков, подставивший клюшку под бросок тезки Журавлева. Самой жаркой получилась последняя минута периода. Сначала вышли вперед «молотобойцы» (дубль оформил Арсений Бондарев), а затем в первой же атаке тагильчане восстановили равновесие. С броском Данила Каськова голкипер Роман Кузьмин справился, но подхвативший шайбу Вячеслав Чистяков шансов на успех ему не оставил.

В основное и дополнительное время решить исход матча не удалось. В серии буллитов результативным оказался только один бросок: Дмитрий Галиахметов, он отправил шайбу в верхний угол и принес «Спутнику» победу.

Предстоящую выездную серию наша команда начнет в Тольятти 14 февраля матчем с местной «Ладой». Также «Спутник» сыграет с саратовским «Кристаллом», пензенским «Дизелем» и ижевской «Ижсталью». Первый домашний матч состоится 25 февраля с лидером Лиги тюменским «Рубином». Начало: 17.00.