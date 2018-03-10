Тагильчанка Михалина Лысова завоевала «золото» на Паралимпиаде в Пхенчхане

Нижнетагильская биатлонистка Михалина Лысова стала первой в соревновании между спортсменами с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане. Совместно со своим ведущим Алексеем Ивановым девушка прошла дистанцию в 6 км за 18 минут 48,3 секунды, с успехом преодолев все огневые рубежи.

Позади 25-летняя тагильчанка оставила украинку, а на третьем месте – спортсменку из Белоруссии. Теперь Михалина Лысова носит звание пятикратной паралимпийской чемпионки. На прошедшем в 2017 году Кубке мира она завоевала две золотых медали в гонках на лыжах, а в 2014 году – еще два «золота» в биатлоне.