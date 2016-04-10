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В Нижнем Тагиле свердловские силовики стали чемпионами Кубка Полпреда в УрФО по комплексным единоборствам (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле свердловские силовики стали чемпионами Кубка Полпреда в УрФО по комплексным единоборствам (ФОТО)

10 апреля 2016, 10:55СпортТимофей Данилов
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