В Нижнем Тагиле свердловские силовики стали чемпионами Кубка Полпреда в УрФО по комплексным единоборствам (ФОТО)

Борьба за награды юбилейного Всероссийского турнира на Кубок Полпреда президента в УрФО традиционно проходила на спортивных площадках «Металлург-Форума».

На соревнованиях встретились почти 150 сотрудников силовых структур Урала. Наш город представляли бойцы ОМОНа и сотрудники спецназа ФСИН «Россы».

Команда полицейского Главка взяла на турнире целую плеяду наград. В своих весовых категориях лучшими стали Евгений Игнатьев, Юрий Некрасов, Константин Симонов, Михаил Рагозин и Максим Лылов. Тагильчанин Денис Белоногов победил в весовой категории до 65 кг.

В командном зачете бойцы тагильского ОМОНа впервые в истории турнира поднялись на пьедестал. Силовики заняли второе место, уступив представителям Главного управления МВД России по Свердловской области.

Впрочем, заслуженные награды получили не только спортивные команды, но и тренера. Президент Федерации по комплексным единоборствам Олег Уфимцев вручил благодарственные письма тагильским тренерам Илье Кощееву и Александру Бунькову за хорошую подготовку спортсменов.

8 апреля «Уралочка-НТМК» разгромила саратовский «Протон». Победа обеспечила тагильским спортсменкам место в «Финале Четырех» Российской суперлиги. Решающие матчи пройдут 25 и 26 апреля в столице России.