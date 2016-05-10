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Курсанты военно-патриотического клуба «Гранит» везут в Нижний Тагил 31 медаль с соревнований в Казани (ФОТО)
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Курсанты военно-патриотического клуба «Гранит» везут в Нижний Тагил 31 медаль с соревнований в Казани (ФОТО)

10 мая 2016, 15:05СпортДенис Таратонов
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