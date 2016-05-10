Курсанты военно-патриотического клуба «Гранит» везут в Нижний Тагил 31 медаль с соревнований в Казани (ФОТО)
На завершившихся в Казани военно-спортивных соревнованиях «Союз 2016 - Наследники Победы» команда из Нижнего Тагила показала себя как одна из лучших команд. В ходе соревнования участники команды военно-патриотического клуба «Гранит» завоевали 32 медали.
Команда от ВПК «Гранит» уже в третий раз побывала в Казани на Всероссийском Сборе «Союз - Наследники Победы». В прошлом году курсанты привезли в Нижний Тагил 22 медали. В этом году они получили 31 медаль. Из них — 9 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых. В итоге эти награды принесли команде Нижнего Тагила третье место на Сборе, ветераны разведки вручили тагильчанам кубок.
Достижения тагильчан позволили им принять участие в торжественном выносе Знамени Победы на параде Победы.
На Всероссийский Сбор в Казани в этом году собралось более 400 подростков из многих областей России. В течение более чем недели они соревновались в силе, выносливости и разнообразных умениях военной направленности, например, умении метать нож.
Завтра кадеты и их руководитель, Дмитрий Сидлецкий, вернутся с наградами в Нижний Тагил.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru