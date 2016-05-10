Курсанты военно-патриотического клуба «Гранит» везут в Нижний Тагил 31 медаль с соревнований в Казани (ФОТО)

Команда от ВПК «Гранит» уже в третий раз побывала в Казани на Всероссийском Сборе «Союз - Наследники Победы». В прошлом году курсанты привезли в Нижний Тагил 22 медали. В этом году они получили 31 медаль. Из них — 9 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых. В итоге эти награды принесли команде Нижнего Тагила третье место на Сборе, ветераны разведки вручили тагильчанам кубок.