Сборная России по хоккею установила новый мировой рекорд
10 мая, 13:30Спорт
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Российские хоккеисты на старте Чемпионата мира по хоккею обыграли команды из Франции, Австрии и Белоруссии. Итогом матчей стал новый мировой рекорд. Ворота оставались защищенными в течение 180 минут. Общий счет игр – 20:0.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее мировой рекорд был установлен предшественниками россиян, командой СССР. В 1983 году хоккеисты провели 130 минут 47 секунд без пропущенных шайб. За 35 лет его никто не смог превзойти.
Помимо этого, отличился воспитанник из Екатеринбурга Павел Дацюк. Его отметили как автора самого возрастного дубля среди российских игроков на чемпионатах мира, сообщает URA.RU.
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