Сегодня начинается Чемпионат Европы по футболу 2016 года
10 июня 2016, 10:40СпортПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Церемония открытия «Евро-2016» состоится сегодня в 23:30 по времени Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В полночь начнётся матч открытия между хозяевами чемпионата (сборной Франции) и сборной командой Румынии. Матч будет транслироваться на федеральном телеканале «Россия 1».
Сборная России сыграет свой первый матч уже завтра. В полночь по тагильскому времени российские футболисты встретятся с англичанами. Игру сборной России в прямой трансляции будет показывать «Первый канал».
В этом Чемпионате Европы примет участие тагильчанин – Олег Шатов. Он был включён в число 23 футболистов России, которые будут защищать честь страны на этом международном турнире.
© Эрик Х., TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей