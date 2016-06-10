Сегодня начинается Чемпионат Европы по футболу 2016 года

В полночь начнётся матч открытия между хозяевами чемпионата (сборной Франции) и сборной командой Румынии. Матч будет транслироваться на федеральном телеканале «Россия 1».

Сборная России сыграет свой первый матч уже завтра. В полночь по тагильскому времени российские футболисты встретятся с англичанами. Игру сборной России в прямой трансляции будет показывать «Первый канал».

В этом Чемпионате Европы примет участие тагильчанин – Олег Шатов. Он был включён в число 23 футболистов России, которые будут защищать честь страны на этом международном турнире.