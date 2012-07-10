В Нижнем Тагиле состоялся турнир по пляжному волейболу
10 июля 2012, 12:05Спорт
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В прошедшие выходные в Нижнем Тагиле состоялся турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню Высокогорца. Это событие связано с открытием новой площадки для пляжного волейбола на берегу Выйского пруда.
На торжественном мероприятии присутствовалипредставители администрации города, горно-обогатительного комбината, а такжедиректор детско-юношеской спортивной школы «Уралочка» Юрий Иншаков. После церемонии открытиястартовал турнир, который проходил два дня в трех категориях: женские, мужские исмешанные команды.
Среди женских команд победилколлектив города Кушва - Кристина Андреева, Ирина Матвеева.
В мужской категориипервое место заняли Александр Протасевич и Сергей Полудин - спортсмены из г.Верхняя Салда.
Первое место в категории миксзаняла тагильская пара: Михаил Мизин и Дарья Мурзина.
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