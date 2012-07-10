В Нижнем Тагиле состоялся турнир по пляжному волейболу

На торжественном мероприятии присутствовалипредставители администрации города, горно-обогатительного комбината, а такжедиректор детско-юношеской спортивной школы «Уралочка» Юрий Иншаков. После церемонии открытиястартовал турнир, который проходил два дня в трех категориях: женские, мужские исмешанные команды.