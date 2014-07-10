Тагильский стадион ремонтируют. А Виталий Мутко не разрешает «Уралу» проводить там игры (ФОТО)

Я буквально вчера встречался с руководством Свердловской области и заявил о своем несогласии с проведением «Уралом» пяти матчей в Екатеринбурге. Получается, мы еще два месяца не сможем приступить к реконструкции. Нам хотят отдать стадион в сентябре, когда будет заключение госэкспертизы по строительству. Зачем они себя загоняют по срокам? Я сказал, что они буквально завтра должны начать демонтаж арены, а в сентябре приступить непосредственно к строительным работам цитирует Мутко ИТАР-ТАСС.

Тем временем небезразличные тагильчане следят за ходом ремонта. А тем временем легкоатлеты уже сетуют на то, что часть беговых дорожек будет у них отобрана из-за планового расширения стадиона. Александр Третьяков в группе «Типичный Тагильчанин» рассказал пользователям:

На данный момент весь газон свёрнут, на территории ДК Окунева стоят катки, видимо будут прокатывать поле для плотности, газон, скорее всего, будут увеличивать в длину, т.к. по стандарту он немного маловат в длину, стоят грузовики, автокран. На перекрытиях козырьков трибун, на высоте, лазают рабочие, на вопрос – «что делаете»?, ответов не дают, только отшучиваются, надеемся, что всё-таки стадион успеют сделать, и весь Нижний Тагил посетит такой праздник, как Российская Футбольная Премьер-Лига!

Тем не менее, работы, очевидно, ведутся. И даже если у РФПЛ будут замечания, а Нижний Тагил останется без проводимых на его территории игр премьер-лиги, то у тагильчан останется отличный отремонтированный стадион. Повод для того, чтобы развивать тагильский футбол.