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Тагильский стадион ремонтируют. А Виталий Мутко не разрешает «Уралу» проводить там игры (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский стадион ремонтируют. А Виталий Мутко не разрешает «Уралу» проводить там игры (ФОТО)

10 июля 2014, 12:45Спорт
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