«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России

«Зенит» выиграл третий титул нынешним летом

В первом матче нового сезона чемпионы России и обладатели Кубка страны победили «Локомотив» (2:1) и завоевали Суперкубок, сообщает «Советский спорт». Первый гол в матче, который проходил на «ВЭБ Арене» в Москве, забил форвард Артем Дзюба, ставший новым капитаном «Зенита». После перерыва отличился полузащитник Магомед Оздоев, а хорвату Ведрану Чорлуке из «Локомотива» удалось отыграть один мяч. Таким образом, «Зенит» в пятый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. По этому показателю он уступает только ЦСКА (семь титулов). В субботу в России стартует футбольный чемпионат.

