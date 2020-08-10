«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России

В первом матче нового сезона чемпионы России и обладатели Кубка страны победили «Локомотив» (2:1) и завоевали Суперкубок, сообщает «Советский спорт».
Первый гол в матче, который проходил на «ВЭБ Арене» в Москве, забил форвард Артем Дзюба, ставший новым капитаном «Зенита». После перерыва отличился полузащитник Магомед Оздоев, а хорвату Ведрану Чорлуке из «Локомотива» удалось отыграть один мяч.
Таким образом, «Зенит» в пятый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. По этому показателю он уступает только ЦСКА (семь титулов).
В субботу в России стартует футбольный чемпионат.