Что с тагильским «Спутником»? Болельщики ждут «лучших времен» (ФОТО)

Тагильчане всерьез переживают острую ситуацию – вера в игроков никуда не исчезла, но видеть последние места в турнирной таблице невыносимо. Кто-то в итоге ополчился на тренеров, а кто-то видит причину и в игроках. Напомним, в мае 2013 года стало известно, что наш «Спутник» стал фарм-клубом для «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Фарм-клубы часто используются для «обкатки» молодых игроков и для получения игровой практики спортсменам, не проходящим в основной состав и вынужденным из-за этого сидеть на скамейке запасных. Вот как еще тогда прокомментировал эту ситуацию генеральный менеджер ХК «Автомобилист» Леонид Вайсфельд:

Я думаю, подписанное соглашение пойдёт на пользу обоим клубам и поможет им повысить свои результаты, – говорит Леонид Владленович. – Для клубов, не относящихся к числу олигархов КХЛ, эффективное взаимодействие с фарм-клубом имеет особую роль. «Спутник» для нас – практически идеальный вариант. Это один из ведущих клубов ВХЛ, Нижний Тагил находится всего в полутора сотне километров от Екатеринбурга.

Да, особенно здорово его слова подтверждаются последней турнирной таблицей (команда переместилась с последней строчки на предпоследнюю):

Тем не менее, в официальной группе «Спутника» в Контакте участники пишут, что отчаиваться пока рано.

Я не понимаю тех «недоболельщиков», которые пишут нелицеприятные комментарии в сторону нашей команды! Сейчас очень сложный период у «Спутника». Им нужна поддержка настоящих болельщиков. Именно поддержка, а не оскорбления!!! Вспомните прошлый сезон? Нас боялись и уважали все соперники. В этом сезоне победы обязательно будут! Всё впереди!

Очень хочется верить. И еще очень хочется с не меньшими эмоциями преподнести игрокам традиционный торт в благодарность за новый сезон. «Спутник», вперед!