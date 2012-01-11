Список ледовых катков Нижнего Тагила: какие еще корты Вы знаете?
В Нижнем Тагиле до 15 марта проходит конкурс на лучшую хоккейную площадку и корт.
В нем могут принимать участие предприятия, учреждения и организации города независимо от форм собственности. На участие в конкурсе заявлено 19 объектов, среди которых специализированные хоккейные площадки, дворовые хоккейные площадки, хоккейные площадки предприятий и организаций, а также катки. В конкурсе участвуют как всем известные стадионы «Юность»и «Уралец», так и маленькие дворовые корты.
Победители конкурса, а это 4 площадки по одной в каждой из оцениваемых групп, будут награждены. Причем помимо грамот выигравшим площадкам достанется весомое вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Выигрыш руководство кортов сможет потратить на текущий ремонт площадки, проведение сборов, приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования.
Члены комиссии конкурса оценят качество льда, наличие освещения и раздевалок, состояние бортов катков, наличие ворот, оградительной сетки, оформление корта и другие аспекты. Интересно, что среди основных показателей будет сравниваться доступность площадки для посещения и массового катания.
Отдел по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, проводящий конкурс, предоставил список его участников с адресами кортов, чтобы все желающие смогли своими глазами оценить качество площадки и покататься на коньках. Конечно, это не полный список кортов Нижнего Тагила. Например, в конкурсе не заявлен один из самых больших катков города, Дворец ледового спорта на Вагонкепо адресу Ленинградский проспект, 24. Пользователи Tagilcity.ru могут оставлять в комментариях к новости названия и адреса катков, которые не заявлены в конкурсе, и тогда корреспонденты портала опубликуют полный список всех ледовых площадок города.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru