Список ледовых катков Нижнего Тагила: какие еще корты Вы знаете?

В нем могут принимать участие предприятия, учреждения и организации города независимо от форм собственности. На участие в конкурсе заявлено 19 объектов, среди которых специализированные хоккейные площадки, дворовые хоккейные площадки, хоккейные площадки предприятий и организаций, а также катки. В конкурсе участвуют как всем известные стадионы «Юность»и «Уралец», так и маленькие дворовые корты.

Победители конкурса, а это 4 площадки по одной в каждой из оцениваемых групп, будут награждены. Причем помимо грамот выигравшим площадкам достанется весомое вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Выигрыш руководство кортов сможет потратить на текущий ремонт площадки, проведение сборов, приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования.

Члены комиссии конкурса оценят качество льда, наличие освещения и раздевалок, состояние бортов катков, наличие ворот, оградительной сетки, оформление корта и другие аспекты. Интересно, что среди основных показателей будет сравниваться доступность площадки для посещения и массового катания.

Отдел по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, проводящий конкурс, предоставил список его участников с адресами кортов, чтобы все желающие смогли своими глазами оценить качество площадки и покататься на коньках. Конечно, это не полный список кортов Нижнего Тагила. Например, в конкурсе не заявлен один из самых больших катков города, Дворец ледового спорта на Вагонкепо адресу Ленинградский проспект, 24. Пользователи Tagilcity.ru могут оставлять в комментариях к новости названия и адреса катков, которые не заявлены в конкурсе, и тогда корреспонденты портала опубликуют полный список всех ледовых площадок города.

СП «Надежда» ДЮЦ «Меридиан» Вязовская,11 Ленинский, Центр

МБОУ СОШ №11 Совхозная,7 Ленинский, Старая Гальянка

Дружинина,65 Тагилстроевский, ГГМ

Тагилстроевская, 5а Тагилстроевский, ГГМ

ДОД ФСК «Разведчик» Аганичева, 24 Ленинский, Выя

МАУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» Выйская, 53 Ленинский, ВМЗ

МОУ ДОД ФСК «Мечта» Лебяжинская,15 Ленинский, Лебяжка

Пархоменко, 122 Тагилстроевский, Красный Камень

Пархоменко, 125 Тагилстроевский, Красный Камень

Стадион «Юность» Мира, 42а Ленинский, Центр

Стадион «Уралец» Металлургов, 1а Тагилстроевский, Тагилстрой

Металлургов, 6 Тагилстроевский, Тагилстрой

Каток пос. Старатель Ленинский, Старатель

Дзержинского, 65 Дзержинский, Вагонка

Зари, 47 Дзержинский, Вагонка

«Спартаковец» Басова, 11 Дзержинский, Вагонка

«Спутник» ОАО НПК УВЗ Ильича, 2а Дзержинский, Вагонка

СК «Алмаз» ФГУП «Химический завод «Планта» Щорса,2 Дзержинский, пос. Северный