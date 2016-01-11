Уральские волейболистки едут на Олимпиаду в Рио (ФОТО)

9 января в Анкаре завершился отборочный турнир к Олимпиаде-2016, в котором сборная России одержала уверенную победу. Став лучшей среди восьми участников квалификации, наша команда получила право выступить на главном старте года.

На групповом этапе россиянки выиграли все три своих матча – 3:2 у команды Польши, 3:1 – у сборной Италии и 3:0 – у Бельгии. В полуфинале наши девушки со счетом 3:1 победили хозяек турнира, команду Турции. А вчера, в финале, обыграли сборную Нидерландов – 3:1. Эти соперники встречались между собой в начале октября в финале чемпионата Европы, и тогда россиянки тоже были сильнее.

Отметим, что Ирина Заряжко во всех матчах олимпийской квалификации выходила в стартовом составе сборной России. И, во многом, именно успешная игра на блоке позволила нашей команде одержать в Турции важную победу.

Помимо Ирины и Ксении, шанс поехать на Олимпиаду есть и у других игроков «Уралочки-НТМК». В расширенный список сборной России входит также Дарья Евтухова.

Уже 12-го января «Уралочка-НТМК» проведет свой первый официальный матч после новогодней паузы. В рамках чемпионата России наша команда встретится с «Омичкой». Матч состоится в Екатеринбурге, во Дворце игровых видов спорта.