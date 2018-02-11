Более 21 тысячи свердловчан приняли участие в «Лыжне России» в Екатеринбурге (ФОТО)

Событие состоялось на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Согласно точным данным, количество участников массовой гонки составило 21 500 человек. В этот день, помимо основного старта, были организованы площадки для забегов в разных районах Екатеринбурга.

Среди участников были замечены такие спортсмены, как Антон Шипулин, а также Сергей Чепиков. Кроме того, на старт вышли первые лица области и города.

В забеге сильнейших победу одержал Антон Шипулин. Среди юношей самым быстрым оказался Алексей Зыков. У женщин победу взяла Юлия Сазонова. Среди девушек лучшей стала Виталия Панкова.

Интересно, что в прошлом году «Лыжня России» в столице Урала собрала 19 500 человек, передает издание «Областная газета».