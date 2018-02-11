Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Более 21 тысячи свердловчан приняли участие в «Лыжне России» в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Более 21 тысячи свердловчан приняли участие в «Лыжне России» в Екатеринбурге (ФОТО)

11 февраля, 09:30Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»