Двоеборцы из 10 стран мира приедут в Нижний Тагил на Континентальный кубок 9-11 марта

В марте прошлого года «Аист» принял финал Континентального кубка по двоеборью среди мужчин. Организаторы - Международная федерация лыжного спорта - высоко оценили уровень подготовки и организации соревнований, поэтому было решено вновь провести старты.

Интересно, что этапы в Нижнем Тагиле впервые войдут в историю лыжного двоеборья среди женщин, поскольку будет названо имя победительницы первого женского Континентального кубка. Честь России на соревнованиях будет защищать Стефания Надымова.

По заверению директора СДЮСШОР «Аист» Якова Миленького, комплекс полностью готов к проведению соревнований.

Никаких накладок со спортивной инфраструктурой быть не должно, - сказал Яков Миленький, - Тем более до Континентального кубка у нас состоится еще несколько довольно крупных стартов – этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, областные соревнования по лыжным гонкам.

Кроме того, на «Аисте» пройдёт часть соревнований финала V Всероссийской зимней Универсиады. Все эти старты станут для нас отличной возможностью еще раз отработать все нюансы.

В Нижний Тагил приедут около 10 стран-участниц, сообщается в группе «Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина».

Ранее в декабре Нижний Тагил успешно принял этапы Кубка мира среди летающих лыжников. Двоеборье, напомним, это вид спорта, включающий две дисциплины - прыжки на лыжах с трамплина и гонку по системе Гундерсена.