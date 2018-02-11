На Красной Поляне царят спорт и позитив

Состязания сотрудников одного из крупнейших работодателей страны, всегда уделявшего огромное внимание поддержке спортивных инициатив, открывались благодаря руководству знаменитого фигуриста, а ныне великолепного постановщика Ильи Авербуха не менее красочно, нежели крупнейшие соревнования мира.

Супер, просто потрясающее шоу. Что особенно поразило – участвовали даже маленькие детишки. Какие у них были прекрасные выступления, какие искренние неподдельные эмоции! Смотрел я на этих детей – и понимал: вот в кого надо вкладывать силы и средства. Чтобы потом они становились чемпионами и прославляли нашу страну – Россию. Я впервые на Сбербанкиаде, – слышу в ответ. – Сразу бросается в глаза высокий уровень соревнований – безо всяких натяжек и сомнений. А ведь здесь участвуют только любители, профессионалов нет! К тому же тут не только спортивный аспект налицо, но и чисто профессиональную пользу Сбербанкиада приносит. Такие состязания сплачивают коллектив. Считаю, любой компании такие или подобные турниры надо проводить. От них ведь только плюсы. В коллективах рабочих всегда ведь бывают разногласия. Трения всяческие как минимум – а в момент соревнований люди становятся ближе, проблемы забываются. И все возвращаются на рабочие места друзьями или хотя бы хорошими товарищами говорил в интервью гость Сбербанкиады, заслуженный лыжник Александр Легков.

Соревнования в рамках зимней Сбербанкиады проходят по пяти видам: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд и хоккей. Ах, да, предусмотрена ещё и битва не только физическая, но и интеллектуальная: сей разряд состязаний именуется «командный квест», задача команд – преодолеть маршрут, а для этого необходимо разгадать задания-шарады. А какие креативные команды болельщиков поддерживали свои отделения Сбербанка от души, красиво, но при этом вполне цивилизованно! И уж какие чудесные у каждой команды были талисманы – или, говоря современным спортивным языком, маскоты. Перечислю их всех: Нерпа (ББ), Енот (ВВБ), Кот (СЗБ), Котёнок с улицы Лизюкова (ЦЧБ), Песец (ЗСБ), Серебряное Копытце (УБ), Космонавт (ПВБ), Миша и Маша (СРБ), МоБа и МоБаша (МБ), Медведь (СибБ), Подсолнух (ЮЗБ), Сбертеша (СБТ), Сбербарс (Казахстан), Зубр (Белоруссия)…

Еще были и выступления знаменитых певцов, и мастеров акробатики, изображавших под музыку из советских кинофильмов сноубордистов, и завораживающее катание прославленных отечественных фигуристов, асов парного катания Марии Петровой и Алексея Тихонова, а также танцоров Оксаны Домниной и Романа Костомарова, и потрясающее выступление несравненного Алексея Ягудина.

А теперь – немного истории Первая Зимняя Сбербанкиада состоялась в Перми в 2003 году. Затем спортсменов принимали Мурманск (2005-й), Москва (2007-й), Уфа (2011-й), Ханты-Мансийск (2013-й) и наконец Сочи (2016-й). В 2011 году Сбербанкиада вышла на международный уровень!

И вот – дубль два, если говорить о Сочи и Красной Поляне. В этом году там прошли состязания непосредственно по пяти видам спорта: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд и хоккей. Всего же на VII Зимней Сбербанкиаде разыграно 24 комплекта наград. Можно к этому добавить, что на хоккейном турнире состоялось 40 игр, в которых было заброшено 185 шайб – прекрасная результативность, которой позавидовали бы многие команды Континетальной хоккейной лиги!

Теперь назовём имена и фамилии победителей игр. Итак:

Сноуборд: Анатолий Марков (ВВБ), Иван Матвеев (УБ), Наталья Клиначёва (ЦА), Алла Исакова (СБТ)

Горные лыжи: Анатолий Галузин (СибБ), Роман Лоншаков (СибБ), Юлия Глазкова (СРБ), Ксения Андриянцева (ПВБ), Максим Абдуллин (ББ)

Биатлон: Михаил Самохвалов (ПВБ), Ринат Фатыхов (ВВБ), Елена Кобленкова (ПВБ), Мария Сорокина (СРБ), СибБ (эстафета)

Лыжные гонки: Пётр Осипов (СБТ), Артём Русинов (ВВБ), Ольга Артемьева (ПВБ), Надежда Вопилова (СибБ), ПВБ (смешанная эстафета), ЦА (эстафета руководителей), ПВБ (женская эстафета), ЦА (мужская эстафета)

Хоккейный турнир. 1. Сибирский банк. 2. Дальневосточный банк. 3. Московский банк.

Распределение мест в командном квесте, 1.Поволжский банк. 2. Сбербанк Технологии. 3. Центрально-Черноземный банк.

Ну и наконец – общекомандный зачёт: 1. Поволжский банк. 2. Сибирский банк. 3. Центральный аппарат

…Но главное, все же не медали.

Главное же, спорт – это вовлечённость!... Это ведь самое лучшее, что можно придумать для развития командности и воспитания характера отметил Герман Греф.