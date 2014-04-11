Внимание! Проснулись «Медведи». Колонна из 200 велосипедистов проедет по всем районам города

Велосипедный пробег «ПораНаВел-2014» - главное мероприятие открывающее велосипедный сезон. Пробег с соблюдением ПДД лучший способ для велосипедистов напомнить о себе и влиться в дорожное движение. Это подготовка автомобилистов и пешеходов, к появлению новых участников дорожного движения – велосипедистов. Лозунг пробега «Мы не блокируем движение – мы и есть движение!».

Приглашаются все желающие прокатиться в компании единомышленников. Маршрут пробега доступен каждому велосипедисту вне зависимости от уровня подготовки и включает в себя 2 этапа:

1 этап. Храм Александра Невского – ул.Совхозная – Уральский пр. – ул.Береговая-Ударная – Уральская – ул.Горошникова – пр. Мира – ул.Красногвардейская – СОК Металлург-Форум.

2 этап. СОК Металлург-Форум – ул.Красногвардейская – ул.Садоводов – ул.Алтайская – ул.Юности – ул. Энтузиастов – пл. Славы.

Принять участие в велопробеге можно на любом из этапов, но начинать движение в колонне можно только с места старта.

12:50 – 12:55. Брифинг. Торжественное построение.

13:00 Старт от Храма Александра Невского

13:45 Финиш 1 этапа у Металлург-Форума.

14:00 Старт 2 этапа от площади у Металлург-Форума.

14:30 Финиш на Площади Славы

14:45 Показательные выступления ВМХ.

15:15 Соревнования «Велорейсинг»

15:45 Подведение итогов фотоконкурса. Лотерея.

16:00 Окончание мероприятия.

После завершения презентация и запись в клуб-команду Multi-Team GB

Для справки:

Спортивный клуб Multi-Team работает в городе Нижний Тагил при поддержке спортивного магазина СпортикPro и команды Grizzled Bear и нацелен на подготовку любителей, вне зависимости от возраста, до уровня спортсмена – участника соревнования по трем основным направлениям:

1. Кросс-кантри

2. Триатлон

3. Лыжные гонки