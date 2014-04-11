Внимание! Проснулись «Медведи». Колонна из 200 велосипедистов проедет по всем районам города
Велоклуб Нижнего Тагила, команда Grizzled Bear и клуб туристов «Азимут» 13 апреля в 12-00 открывают сезон грандиозным велопробегом «ПораНаВел-2014» и дарят каждому участнику по футболке.
Велосипедный пробег «ПораНаВел-2014» - главное мероприятие открывающее велосипедный сезон. Пробег с соблюдением ПДД лучший способ для велосипедистов напомнить о себе и влиться в дорожное движение. Это подготовка автомобилистов и пешеходов, к появлению новых участников дорожного движения – велосипедистов. Лозунг пробега «Мы не блокируем движение – мы и есть движение!».
Приглашаются все желающие прокатиться в компании единомышленников. Маршрут пробега доступен каждому велосипедисту вне зависимости от уровня подготовки и включает в себя 2 этапа:
1 этап. Храм Александра Невского – ул.Совхозная – Уральский пр. – ул.Береговая-Ударная – Уральская – ул.Горошникова – пр. Мира – ул.Красногвардейская – СОК Металлург-Форум.
2 этап. СОК Металлург-Форум – ул.Красногвардейская – ул.Садоводов – ул.Алтайская – ул.Юности – ул. Энтузиастов – пл. Славы.
Принять участие в велопробеге можно на любом из этапов, но начинать движение в колонне можно только с места старта.
12:00 – 12:45. Регистрация участников.
12:50 – 12:55. Брифинг. Торжественное построение.
13:00 Старт от Храма Александра Невского
13:45 Финиш 1 этапа у Металлург-Форума.
14:00 Старт 2 этапа от площади у Металлург-Форума.
14:30 Финиш на Площади Славы
14:45 Показательные выступления ВМХ.
15:15 Соревнования «Велорейсинг»
15:45 Подведение итогов фотоконкурса. Лотерея.
16:00 Окончание мероприятия.
После завершения презентация и запись в клуб-команду Multi-Team GB
Для справки:
Спортивный клуб Multi-Team работает в городе Нижний Тагил при поддержке спортивного магазина СпортикPro и команды Grizzled Bear и нацелен на подготовку любителей, вне зависимости от возраста, до уровня спортсмена – участника соревнования по трем основным направлениям:
1. Кросс-кантри
2. Триатлон
3. Лыжные гонки
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