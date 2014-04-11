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Внимание! Проснулись «Медведи». Колонна из 200 велосипедистов проедет по всем районам города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Внимание! Проснулись «Медведи». Колонна из 200 велосипедистов проедет по всем районам города

11 апреля 2014, 09:00СпортПавел Сидоренко
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