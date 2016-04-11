В Нижнем Тагиле завершился сезон Любительского мини-футбольного чемпионата (ФОТО)

Со счётом 6:4 победила команда Hard Team, ранее уже побеждавшая в турнире.

В первом тайме Hard Team проигрывал 4:2, но во втором тайме, после гола капитана Андрея Караваева они собрались и стали забивать, забивать, забивать рассказал об итогах матча один из организаторов чемпионата, номинант на премию «Человек года-2016», Евгений Бунчеев.

В тот же день решилась и судьба третьего места чемпионата.

Третье место заняла команда НТЖД, победившая команду РЖД со счётом 5:1. На этом сезон завершён. Выражаем благодарность спонсорам и партнерам чемпионата, помогавшим в его организации, предоставившим призы и подарки для команд-участников дополнил Евгений Бунчеев в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Следующий сезон Любительского мини-футбольного чемпионата начнётся уже в июне. Подробную информацию о том, как заявить свою команду на участие в чемпионате можно почерпнуть в его официальном сообществе.

Фотографии сообщества - Наш Футбол N.T.