В выходные по реке Тагил проплыли десятки катамаранов. В Нижнем Тагиле прошли открытые соревнования по спортивному туризму (ФОТО, ВИДЕО)
Организаторы сообщают, на холодной поверхности реки Тагил соревновались между собой почти 200 спортсменов.
Официальное название прошедшего вчера в акватории реки Тагил спортивного мероприятия – Открытый чемпионат Нижнего Тагила по спортивному туризму (дисциплина – дистанция водная). Организатором мероприятия выступил клуб туристов «Азимут».
Это соревнование проводится ежегодно. Оно открывает сезон для туристов-водников. В приведении места соревнований в надлежащий вид и организации мероприятия принимали участие около 30 волонтёров. В самом соревновании приняло участие 184 спортсмена. Наши соревнования привлекли внимание многих тагильчан. Люди из окрестных домов, собачники, велосипедисты, многие подходили к нам и узнавали, что у нас за мероприятие рассказала журналисту TagilCity.ru директор клуба «Азимут» Самойлова Ирина.
Следующее подобное мероприятие городского масштаба, «Тропа Ермака», состоится 28 мая. Подробная программа и требования к участникам будут позднее опубликованы в сообществе клуба туристов «Азимут».
Фото: Кирилл Глазырин
Фото и видео: Владимир Мягдеев
© Эрик Х., TagilCity.ru