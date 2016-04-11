В выходные по реке Тагил проплыли десятки катамаранов. В Нижнем Тагиле прошли открытые соревнования по спортивному туризму (ФОТО, ВИДЕО)

Это соревнование проводится ежегодно. Оно открывает сезон для туристов-водников. В приведении места соревнований в надлежащий вид и организации мероприятия принимали участие около 30 волонтёров. В самом соревновании приняло участие 184 спортсмена. Наши соревнования привлекли внимание многих тагильчан. Люди из окрестных домов, собачники, велосипедисты, многие подходили к нам и узнавали, что у нас за мероприятие рассказала журналисту TagilCity.ru директор клуба «Азимут» Самойлова Ирина.