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В выходные по реке Тагил проплыли десятки катамаранов. В Нижнем Тагиле прошли открытые соревнования по спортивному туризму (ФОТО, ВИДЕО)
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В выходные по реке Тагил проплыли десятки катамаранов. В Нижнем Тагиле прошли открытые соревнования по спортивному туризму (ФОТО, ВИДЕО)

11 апреля 2016, 15:30СпортПавел Щербина
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