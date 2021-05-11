Махачев поднялся на десятое место в рейтинге UFC

Россиянин Ислам Махачев поднялся в топ-10 легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата, отыграв в обновленной версии рейтинга одну позицию, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сайт UFC.
симости от весовой категории изменений не произошло.
В топ-3 бойцов UFC вне зави
Первое место удерживает экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, вторую строчку занимает лучший полусредневес Камару Усман, замыкает тройку обладатель пояса чемпиона в полулегком весе Александр Волкановски.
Добавим, что в активе Ислама Махачева в смешанных единоборствах 19 побед и одно поражение.