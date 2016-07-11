Воспитанники тагильской ДЮСШ №4 взяли 7 медалей различного достоинства на областных соревнованиях
11 июля 2016, 12:10СпортТимофей Данилов
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Юные спортсмены принимали участие в первенствах по велоспорту-шоссе и маунтибайку.
Сюжеты: Нижний Тагил
8 июля в Верхней Пышме состоялся 3-й тур первенства области по велоспорту-шоссе. Более 200 спортсменов спорили за награды в гонке-критериум. 11-летний тагильчанин Артем Чебурин стал 3-м среди мальчиков. А Ксения Родионова, в той же возрастной группе, показала лучший результат и взяла золото. Среди юношей 2003 года рождения замкнул тройку лидеров Никита Панков.
В воскресенье на горе Белая состоялось областное первенство по маунтибайку. В дисциплине «Гонка в гору» воспитанницы 4-й спортшколы Карина Егошина и Ксения Родионова заняли 1 и 2 места соответственно. А Артем Чебурин в этот раз взял золото.
В соревнованиях по кросс-кантри серебряным призером стал Алексей Алыпов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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