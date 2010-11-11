В клубе туристов «Азимут» вновь начались занятия горной школы

Занятия бесплатной секции начальной подготовки по горному туризму и альпинизму проходят здесь третий год. Здесь занимаются около 20-ти молодых людей и девушек. Тренирует их альпинист Александр Столбов. На занятиях в школе начальной горной подготовки будут рады видеть любого. Даже новичка, который ни разу не держал в руках верёвку. Именно для таких ребят запланирована теоретическая подготовка. Им расскажут о снаряжении, научат вязать узлы. Следующий этап – физподготовка. Это бег, лазание. Такие занятия проходят по вторникам и четвергам. А по воскресеньям все будущие альпинисты отправляются заниматься на скалах, делится планами Александр Столбов. Ещё одно направление школы – ледолазание. В прошлом году ребята заливали ледовую стенку на Краснокаменском Шихане. В этом году собираются сделать «сосульку» на осветительной вышке стадиона «Высокогорец».