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У команды «Спутник» г. Нижнего Тагила новый капитан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У команды «Спутник» г. Нижнего Тагила новый капитан

12 января 2011, 16:26СпортАнка
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