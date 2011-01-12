У команды «Спутник» г. Нижнего Тагила новый капитан
12 января 2011, 16:26СпортАнка
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Руководство спортивного клуба «Спутник» приняло решение о смене капитана.
Теперь на лед команду будет выводить лучший бомбардир «Спутника», воспитанник тагильской школы хоккея 23-летний Виталий Жиляков. В высшей лиге Жиляков дебютировал 7 декабря 2006 года, и провел за основную команду 149 матчей, забросив 40 шайб, по системе «гол+пас» набрал 76 очков. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе тагильского клуба, сегодня хоккеисты «Спутника» на своем льду проведут очередной матч чемпионата ВХЛ. Соперник – челябинский «Мечел», опережающий тагильский клуб на 7 очков, но сыгравший при этом на 4 матча больше.
Начало: 18.30.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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