День Святого Валентина для половины россиян превратился в полноценный праздник. Идеи для подарка

В наше время всё более модным способом проведения досуга, а так же местом знакомства и общения становится спортивные мероприятия и места занятия спортом.

Сегодня это и лучший способ поддержать отличную физическую форму и просто хорошее самочувствие. Поэтому основная идея подарка - это СПОРТ в любых его проявлениях.

Подарите человеку бодрость, здоровье и хорошее настроение. И это не просто пожелание, это реальная возможность сделать человека ещё более счастливым. И это счастье непременно перенесётся в Ваши отношения!

Сейчас приобщиться к спорту можно легко и не просто просматривая Олимпийские игры, а самому попробовать себя в том спорте, который более по душе.

Зима ещё недавно перевалила за экватор, да и погода позволяет наладиться всеми прелестями активного отдыха на природе. А плюсом есть отличные акции которые нельзя пропустить.

Например, в сети магазинов СпортикPRO в преддверии Дня Святого Валентина можно купить одну вещь, а в подарок получить ещё одну.

Это может быть и сноуборд Jones, покупаете один, а второй просто забираете бесплатно, или кроссовки Salomon, или лыжи Fischer, или одежда Craft,Salomon, BonFire и другие замечательные товары от лидеров мировой индустрии спорта.

Акция «1+1» действует по адресам Пархоменко 22 и Ленинградский пр.31а и только с 12 по 14 февраля включительно. Подробности и условия акции можно узнать в нашей сети или у продавцов-консультантов. Следите за нашими новостями на спортик.рф.

Спортик - совершенствуя традиции.

Адреса магазинов:

Пархоменко, 22 т. 96-19-57