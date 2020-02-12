В Нижнем Тагиле прошел городской турнир по рукопашному бою

В Нижнем Тагиле состоялся открытый городской турнир по рукопашному бою. Соревнования посвящены 31-й годовщине со дня окончания вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, сообщает пресс-служба мэрии.
Турнир прошел СОК «Юпитер». В нем приняли участие команды из Нижнего Тагила, Лесного, Екатеринбурга и Невьянска, состоящие из воспитанников спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ области и курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища.
За медали боролись юноши от 15 до 17 лет. Кроме того, в рамках соревнований прошел ряд учебных поединков среди подростков 10-14 лет. Главным судьей выступил мастер спорта России, судья 1-й категории, Алексей Агафонов.
Почетными гостями турнира стали заместитель главы города по социальной политике, ветеран пограничных войск Валерий Суров, председатель городского отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Андрей Банников и Герой Российской Федерации, полковник Руслан Кокшин.