Простое желание поиграть в футбол выросло в создание Любительской лиги в Нижнем Тагиле
Весь март в Нижнем Тагиле будут проходить игры второго турнира Любительской лиги футбола. В соревнованиях участвуют 4 команды: «Зенит-НТ», «Сборная УВЗ», «Хард Тим» и «Лебяга».
Как рассказывает один из организаторов игр Олег Мамонтов, в сентябре стартует чемпионат Любительской лиги, по результатам которого 2 лучшие команды пройдут в Молодежную футбольную лигу города.
А победители этого турнира получат дипломы, лучший признанный жюри игрок будет награжден мячом с автографами всех участников события, а лучший вратарь станет обладателем сертификата на одно посещение кинотеатра «Россия» для двоих.
Сейчас в Любительской лиге задействовано около 50 человек. Мы планируем привлекать к играм новых людей, а также сотрудничать с различными организациями, так или иначе представляющими сферу спорта в Нижнем Тагиле. Пока мы снимаем для тренировок и игр два спортивных зала, «Юпитер» и «Уралец», на деньги игроков и организаторов, но в будущем хотели бы работать с руководством этих или других стадионов на основе партнерства. Помимо этого, лига планирует заключить договор с Ассоциацией мини-футбола в Нижнем Тагиле, что также может дать нам некоторые преимущества отмечает Олег.
Олег также добавляет, что все эти грандиозные планы вполне способны воплотиться в жизнь, ведь само создание Любительской лиги выросло из простого желания нескольких тагильчан поиграть в футбол.
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