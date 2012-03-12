Простое желание поиграть в футбол выросло в создание Любительской лиги в Нижнем Тагиле

Сейчас в Любительской лиге задействовано около 50 человек. Мы планируем привлекать к играм новых людей, а также сотрудничать с различными организациями, так или иначе представляющими сферу спорта в Нижнем Тагиле. Пока мы снимаем для тренировок и игр два спортивных зала, «Юпитер» и «Уралец», на деньги игроков и организаторов, но в будущем хотели бы работать с руководством этих или других стадионов на основе партнерства. Помимо этого, лига планирует заключить договор с Ассоциацией мини-футбола в Нижнем Тагиле, что также может дать нам некоторые преимущества отмечает Олег.