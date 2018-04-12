Силовое многоборье для пожарных и МЧС пройдет в Нижнем Тагиле
12 апреля, 21:05Спорт
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13 апреля в парке Бондина в Нижнем Тагиле пожарные и спасатели Урала будут соревноваться в силовом многоборье.
Сюжеты: Нижний Тагил
В соревновании сойдутся 14 команд. Участники в полном обмундировании выполнят комплекс упражнений. Среди них: махи 24 кг гирей, перенос пострадавших, тяга автомобиля и другие.
«Спортсмены», показавшие лучший результат, смогут отправиться на международный чемпионат по пожарно-прикладному многоборью МЧС РФ в Иркутске, передает «Тагил-ТВ».
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