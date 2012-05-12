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Команда Нижнего Тагила впервые стала чемпионом области по олимпийскому тхэквондо (ФОТО)
Сюжеты:
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Команда Нижнего Тагила впервые стала чемпионом области по олимпийскому тхэквондо (ФОТО)

12 мая 2012, 11:24Спорт
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