Команда Нижнего Тагила впервые стала чемпионом области по олимпийскому тхэквондо (ФОТО)

В соревнованиях приняли участие спортсменыс разных городов области, из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Ачита, Первоуральска и других.

Это были отборочные соревнования, на которых комплектовалась сильнейшая сборная команда для выезда на Первенство России.

Тагильские тхэквондистывыиграли 7 путевок на первенство России, где будут отстаивать честь Свердловской области. Первенство России пройдет в городе Шахты Ростовской области 10-16 июня. Путевку на соревнования получили спортсмены Андрей Новиков, Олег Зентереков, Егор Никонов, Элиза Фофанова, Хатуна Нармания, Карина Соколова и Валентина Халиченко рассказала Президент Федерации тхэквондо (ВТФ) Нижнего Тагила Анастасия Немтина.

Фото Нижнетагильской Федерации тхэквондо ВТФ.